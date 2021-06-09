مدير الشؤون الدينية لولاية سطيف: أزيد من 09 ألاف راغب في الالتحاق ببرج القرآن

قال مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سطيف سليم لرقم، بأن مصالحه استقبلت في برج القرأن -المؤسس حديثا بالولاية "أزيد من 09 ألاف ملف من الراغبين في الالتحاق بالبرج علما بأننا لم نكن نتوقع سوى تسجيل ألف طالب وطالبة مع البداية".

وقال سليم لرقم بخصوص برنامج التدريس:"عملنا برنامج تفويج للإناث صباحا والذكور مساء بطاقة استيعاب تفوق الـ05 ألاف طالبة وطالب، كما فتحنا عدة برامج متعلقة بالحفظ العادي، المكثف وتصحيح التلاوة".

وأضاف لرقم بأن القائمون على برج القرآن يطمحون الى استفادة الناشئة، الصغار والكبار من عملية تحفيظ القرآن الكريم بالنظر لكثرة العدد تم توزيع ونفويج الجميع على يومين في الاسبوع بما فيها السبت.

وقال مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سطيف "نفكر لاحقا في فتح أفواج قبل وبعد صلاة المغرب للذين يقيمون بجوار البرج من أجل استيعاب عدد آخر".

وأشار المتحدث إلى أن ولاية سطيف تتوفر على ألف قسم لتحفيظ كتاب الله، منها 05 زوايا، 25 مدرسة قرآنية خارج المساجد، أكثر من 650 قسما للحفظ، وازيد من 400 حلقة لتحفيظ كتاب الله تعالى وطاقة الاستيعاب تفوق 20 الف طالب وطالبة، يؤطر العملية 126 موظفا و 523 متعاقدا ومتطوعا، مؤكدا العمل مع الحفظة من خلال المقرآة الالكثرونية مع الحرص على احترام البرتوكول الصحي لتفادى خطر عدوى كورونا.

المصدر: نهلة بعيش- إذاعة الجزائر من سطيف