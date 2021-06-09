الهلال الأحمر يفتح حسابًا خاصًا بالتبرع للشعب الفلسطيني

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة عن فتح حساب بريدي جار للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العملية مشكلة من عدة أطراف، مضيفًا أنّ الهلال الاحمر افتتح الحساب بالتبرع بـ430 مليون سنتيم لصالح الشعب الفلسطيني.

ولدى حلولها ضيفة على القناة الاذاعية الثانية، أفادت بن حبيلس أنّ هذه المبادرة جاءت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قدّم قائمة بالاحتياجات المستعجلة، وهو ما دفعها الى توجيه نداء للانخراط في حملة تضامن، استجاب له الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين واتحاد التجار والحرفيين والكشافة الجزائرية، إضافة إلى كونفدرالية أرباب العمل ومنظمة الطلبة الأحرار واللجنة الأولمبية الجزائرية، كما انخرط في العملية أبطال رياضيين على غرار الدولي السابق عنتر يحي والبطل الأولمبي توفيق مخلوفي، إضافة الى نخبة العلوم الطبية .

وبناء على ذلك، تقرّر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العملية التضامنية مع الشعب الفلسطيني توّجت بفتح حساب بريدي جار تحت رقم : clé 88359623، ودعت بن حبيلس الجزائريين إلى المساهمة في التبرعات، مؤكدة على شفافية العملية، كما نوّهت إلى أنّها ستقدّم في شكل احتياجات عينية كسيارات اسعاف ومواد طبية وغذائية للشعب الفلسطيني عبر الهلال الأحمر الفلسطيني وبمتابعة الهلال والصليب الأحمر الدوليين.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية