الترخيص باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات

﻿ رخص قانون المالية التكميلي لـ2021، الذي نشر اليوم الأربعاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم44) باستيراد السيارات السياحية المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات من طرف الخواص على حسابهم الخاص بالعملة الصعبة.

و جاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 جوان الجاري و المتضمن قانون المالية التكميلي ل2021 " يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3 ) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3 ) سنوات على حساب عـملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جمركي للحقوق و الرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام".

و تحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء و كذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة "عن طريق التنظيم"، حسب قانون المالية التكميلي.

و كان قانون المالية لـ2020 قد رخص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات من طرف الخواص قبل ان يتم "تجميد" تطبيق هذا الاستيراد.