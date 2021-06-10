بوقدوم يشارك في الاجتماع الأول للجنة العقد الإفريقي للمهاجرين

شارك وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقدوم ، هذا الخميس، في الاجتماع الأول للجنة العليا للاتحاد الإفريقي المعنية بالعقد الافريقي للمهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل إفريقي (2021-2031)، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي (رقم 807) الذي اعتمد خلال دورته الرابعة والثلاثين التي انعقدت افتراضيا في شهر فيفري الماضي والذي تم بموجبه إقرار إطار قانوني لتعزيز مشاركة المهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل افريقي في دعم التنمية المستدامة للقارة وتجسيد أهداف أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

