﻿ فتح أول سوق للمنتجات الجزائرية بمصراتة الليبية في غضون شهرين

كشف هذا الخميس مندوب مجلس رجال الأعمال الليبي بالجزائر، عمر كارة أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين فتح أول سوق للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة الليبية .

و أوضح كارة في تصريح للصحافة على هامش إرسال أول شحنة من بيض التفقيس نحو ليبيا ، أن المجلس الليبي لرجال الأعمال بمصراتة و تحت إشراف المركز العربي الإفريقي للإستثمار و التطوير يجهز لفتح أول سوق مخصص للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة.

و من المنتظر أن يتم فتح هذا السوق الواقع بمنطقة حرة و الذي سيتربع على مساحة نحو 5000 متر مربع في غضون الشهرين المقبلين ، يقول ذات المتحدث، لافتا إلى أهمية هذا المشروع التجاري لرفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين و كذا حجم تواجد المنتجات الجزائرية بالسوق الليبية.

و سيسمح هذا المشروع الإقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين بالقيام بصفقاتهم التجارية و تسويق منتجاتهم بكل سهولة، فضلا عن تمكين التجار الليبيين من معاينة المنتجات الجزائرية و إقتنائها دون تكبد عناء التنقل إلى الجزائر.

و أضاف كارة أن المنتجات الجزائرية بليبيا هي "في طور الإنتشار" متوقعا تسجيل إقبال كبير من طرف المستهلك الليبي عليها نظرا لجودتها سواء المنتجات الغذائية و التحويلية خاصة و كذا المنتجات التجميلية.