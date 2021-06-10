كورونا: 321 إصابة جديدة و 238 حالة شفاء و 8 وفيات خلال ال24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عن تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 238 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 132.355 حالة من بينها 321 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 92132 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.552 حالة.و يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت 25 ولاية أقل من 10 حالات و 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.