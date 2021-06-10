رزيق ينصب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري

أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المكلفة باقتراح تدابير واليات لتنظيم السوق وتسيير الفضاءات التجارية والسهر على احترام شفافية المعاملات التجارية.

وفي كلمة القاها خلال تنصيب اللجنة، اوضح رزيق، انها تتكون من 8 لجان فرعية متخصصة و تتشكل من ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية و المنظمات المهنية و جمعيات حماية المستهلك و كذا الهيئات الامنية.

و تتمثل هذه اللجان الفرعية في لجنة الخضر و الفواكه و لجنة المواد الغذائية الموضبة و مواد البقالة و لجنة اللحوم الحمراء والبيضاء و السمك و لجنة المواد غير الغذائية و لجنة التجهيزات المنزلية و الاثاث و لجنة الاقمشة و الجلود والاحذية و الالبسة و لجنة الخدمات التجارية و كذا لجنة الفضاءات التجارية.

وابرز الوزير بان اللجنة, التي نصبت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بأخلقة الحياة العامة بما فيها أخلقة العمل التجاري, تضطلع بمهام اساسية منها اقتراح تدابير واليات لاخلقة العمل التجاري و النظر في ظروف سير وتسيير الفضاءات التجارية وتحسين النشاط التجاري و كذا احترام شفافية المعاملات التجارية.

و في هذا الصدد، ذكر بان مصالحه قد شرعت في اعادة النظر في القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط التجاري، حيث تم مراجعة اكثر من 10 نصا قانونيا ما بين سنة 2020 و 2021.