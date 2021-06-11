وزير الموارد المائية يقرر توقيف مديري التوزيع و الإنتاج لشركة "سيال"

قرر وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، هذا الجمعة توقيف مديري الانتاج و التوزيع لشركة "سيال" و تكليف مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة الوالي، و ذلك على اثر التذبذبات التي عرفتها بعض أحياء العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان " تبعا للتذبذبات التي عرفتها بعض أحياء الجزائر العاصمة، قرر وزير الموارد المائية توقيف مديري التوزيع و الإنتاج لشركة سيال و قرر تكليف مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة والي ولاية الجزائر".