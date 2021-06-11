﻿ ﻿عرض الفيلمان "أبو ليلى" و "في انتظار السنونو" في قاعات السينما ابتداء من 24 جوان الجاري

سيتم عرض الفيلمان المطولان "أبو ليلى" للمخرج أمين سيدي بومدين و "في انتظار السنونو" للمخرج كريم موساوي ابتداء من 24 جوان، حسبما ورد في بيان للمركز الجزائري لتطوير السينما.

ومن المقرر عرض الفيلمان بكل من الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان وعنابة وبشار وقسنطينة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وسوق أهراس والأغواط وباتنة وسعيدة ومستغانم وأدرار وبسكرة.

ويروي فيلم "أبو ليلى" الذي مدته 135 دقيقة قصة صديقان يجتازان الصحراء بحثا عن الإرهابي الخطير أبو ليلى وتحصل فيلم "أبو ليلى" الذي أخرج سنة 2020 على جوائز بكل من اسبانيا وتونس.

أما فيلم "في انتظار السنونو"، فيتطرق إلى الجزائر المعاصرة حيث يصعد ماضي ثلاثة شخصيات تعيش حياة مليئة بالاضطرابات إلى الحاضر.

أخرج هذا الفيلم سنة 2018 من قبل كريم موساوي الذي تقاسم كتابة السيناريو مع مود أملين.

وشارك في التمثيل إلى جانب الفقيدين محمد جوهري وصونيا مكيو كل من مهدي رمضاني وهانية عمار وحسان كشاش ونادية قاسي وسمير الحكيم.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية