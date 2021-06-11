تونس الجزائر في مباراة ودية هذا المساء برادس

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم هذا الجمعة، نظيره التونسي على الساعة الثامنة و النصف مساءا حسب توقيت الجزائر، بالملعب الأولمبي حمادي العقربي "رادس سابقا" وستنقل المباراة على القناة الأرضية الوطنية.

وينتظر من المنتخب الجزائري تفادي الهزيمة أمام مضيفه التونسي في مباراتهما الودية ، ليصل إلى المباراة رقم 27 تواليا التي لا يتعرض فيها لأي خسارة، ويصبح بذلك أكثر منتخبات قارة إفريقيا تحقيقا لسلسلة "اللا هزيمة"، علما بأن منتخب ثعالب الصحراء، يتقاسم حاليا هذا الرقم القياسي مع منتخب كوت ديفوار، الذي سبق له خوض 26 مباراة متتالية دون أن يتكبد أي خسارة.

للتذكير يستعدون الخضر لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.