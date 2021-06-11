اميناتو حيدار: تهديدات الاحتلال المغربي لن تثنيني عن مواصلة نضالي

11/06/2021 - 18:55

قالت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي  اميناتو حيدارهذا الجمعة، إن تهديدات الاحتلال المغربي،لن تغير قناعاتها و لن تثنيها عن مواصلة نضالها المشروع من اجل استقلال الصحراء الغربية.

وكتبت الناشطة الحقوقية الصحراوية على حسابها الشخصي على " تويتر"،ردا على تصنيفها من قبل الصحافة المغربية على انها من "اعداء المملكة الحقيقيين"، رفقة مجموعة من الشخصيات  التي تناضل من اجل تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، قائلة " إنها غطرسة الاحتلال المغربي الغازي لأرضنا الطاهرة، فليعلم كبيرهم الذي علمهم السحر،ان التهديدات لن تغير قناعتي مادام القلب ينبض ولن تثنيني عن مواصلة نضالي المشروع من اجرية حرية شعبي و استقلال وطني الصحراء الغربية ..القوة لله وحده لا شريك له".
و كانت الاسبوعية المغربية " الاسبوع الصحفي " قد عنونت صفحتها الاولى لهذا الاسبوع ب" اعداء الوطن الحقيقيون" وأرفقتها بصور شخصيات صحراوية ودولية تناضل من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، و تصفية اخر استعمار في القارة الافريقية.

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