مالي: تشكيل حكومة جديدة برئاسة شوغيل مايغا

11/06/2021 - 20:20

عين الرئيس الانتقالي الجديد في مالي اليوم الجمعة، بعد اقتراح من رئيس الوزراء شوغيل مايغا، أعضاء الحكومة الجديدة.

و حسب مرسوم رئاسي نشر اليوم ، عين ساديو كامارا وزيرا للدفاع و قدامي المجاهدين، بينما عاد منصب العدل و حقوق الانسان الى محامادو كاسوغ ، حسبما نقله التلفزيون الوطني عن امين الرئاسية، علي كوليبالي و تضمنت التشكيلة الحكومية -التي تضم 25 وزيرا و 3 ثلاث وزراء المنتدبين- اسم ابراهيم مايغا عضو" حركة 5 يونيو تجمع القوات الوطنية "كوزير اعادة تأسيس الدولة مكلف بالعلاقات مع المؤسسات.

و عادت حقيبة الخارجية لعبدو اللاي ديوب الذي كان ضمن طاقم حكومة الرئيس السابق ابراهيم بو بكر كيتا، بينما احتفظ العقيد اسماعيل واغي بمنصب وزير المصالحة و التماسك الوطني مكلف باتفاق السلم و المصالحة الوطنية.

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