الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد مواقع الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ومركزة استهدفت جحور ومواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسبما جاء في البيان العسكري رقم 212 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الجمعة.

وذكر البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت امس مواقع تخندق قوات الاحتلال في "فدرة التمات "بقطاع "حوزة" أما اليوم الجمعة فقصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، منطقة "امغلي الدشرة"بقطاع "امقالا"، واستهدفت "اودي الظمران" بقطاع "المحبس"، ومنطقة "تنوشاد " بنفس القطاع.

وتستمر هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب البيان.