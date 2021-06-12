مقتل ما لا يقل عن 27 مسلحا وإصابة 15 آخرين شمالي أفغانستان

صدت قوات الأمن الأفغانية هجوما شنته حركة طالبان الليلة الماضية على منطقتين في ولاية قندوز شمالي أفغانستان, ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 مسلحا وإصابة 15 آخرين, وفق ما أفادت شرطة الولاية هذا السبت.

وذكرت شرطة الولاية أن أحد أفراد قوات الأمن لقي أيضا مصرعه في العملية.

وقالت الشرطة في بيان إن قتالا عنيفا اندلع عندما اقتحم المئات من مسلحي طالبان وهم مدججين بالبنادق والأسلحة الثقيلة منطقة خان آباد الواقعة على بعد 25 كم شرقي مدينة قندوز عاصمة الولاية, ومنطقة علي آباد المجاورة والواقعة على بعد 15 كم جنوبي المدينة".

واوضح البيان بأن "قوات الأمن الشجاعة صدت المسلحين القادمين من منطقة علي آباد, والجهود جارية لتطهير خان آباد من الأعداء".

واستمرت الاشتباكات المتفرقة صباح اليوم في خان آباد حيث استخدم المسلحون ممتلكات مدنية كدروع خلال الهجوم المضاد حسبما صرح نائب رئيس المنطقة قدرت الله صافي .

وذكر البيان أن "المسلحين حاولوا السيطرة على خان آباد أثناء تقدمهم إلى النواحي الوسطى من المنطقة في وقت مبكر من اليوم حيث كانت قوات الأمن تصد المهاجمين".

وشن مسلحو طالبان هجمات على قوات الأمن واستولوا على عدة مناطق في الضواحي بأنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة.