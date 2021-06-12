تشريعيات 2021: الفريق سعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي

أدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ,الفريق سعيد شنقريحة, هذا السبت, واجبه الإنتخابي في إطار تشريعيات 12 جوان, وذلك على مستوى متوسطة أحمد باي ببلدية واد قريش بالجزائر العاصمة.