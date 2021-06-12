تشريعيات 2021: الفريق سعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي

12/06/2021 - 10:54أدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ,الفريق سعيد شنقريحة, هذا السبت, واجبه الإنتخابي في إطار تشريعيات 12 جوان, وذلك على مستوى متوسطة أحمد باي ببلدية واد قريش بالجزائر العاصمة. وسوم: تشريعيات 2021 طالع ايضاً تشريعيات 2021: نسبة المشاركة بلغت 03.78 % على العاشرة صباحا تشريعيات 2021: امكانية الانتخاب بتقديم وثيقة اثبات الهوية مرفقة ببطاقة الناخب إن... رئيس الجمهورية : التشريعيات هي اللبنة الثانية في مسار التغيير وبناء جزائر جديدة... تشريعيات 2021: رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤدي واجبه الانتخابي