تشريعيات 2021: الفريق سعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي

12/06/2021 - 10:54

أدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ,الفريق  سعيد شنقريحة, هذا السبت, واجبه الإنتخابي في إطار تشريعيات 12 جوان, وذلك  على مستوى متوسطة أحمد باي ببلدية واد قريش بالجزائر العاصمة.

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