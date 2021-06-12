تشريعيات 2021: امكانية الانتخاب بتقديم وثيقة اثبات الهوية مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت

12/06/2021 - 12:06

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  هذا السبت في بيان لها أنه يمكن للناخبات والناخبين ممارسة حقهم الانتخابي,  في اطار الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم, من خلال تقديم وثيقة اثبات  هويتهم مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت.

وجاء في بيان السلطة: "تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمناسبة  انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021, الناخبات والناخبين أنه  بإمكانهم ممارسة حقهم الانتخابي عبر مكاتب التصويت المسجلين بها من خلال تقديم  وثيقة اثبات هويتهم (بطاقة التعريف الوطني أو رخصة سياقة أو جواز سفر) مرفقة  ببطاقة الناخب إن توفرت".

وللتعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به, أوضح البيان أنه "يمكن للناخب  التحقق من تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديته من خلال الولوج  إلى المنصة الالكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات +أين انتخب+ على  الرابط الآتي : http: services.ina-election.dz/orientation ".

وسوم:

الجزائر, مجتمع

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