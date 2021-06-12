تشريعيات 2021: رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤدي واجبه الانتخابي

أدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, هذا السبت, واجبه الإنتخابي في إطار تشريعيات 12 جوان, وذلك على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي (غرب العاصمة) بالجزائر العاصمة.

وفي تصريح للصحافة عقب انتهائه من عملية التصويت, سجل السيد شرفي بـ"إرتياح" "إلتزام" النخبة السياسية وممثلي القوائم الحرة بسلوكيات الممارسة السياسية بمناسبة هذه التشريعيات, مؤكدا بان مواقف هؤلاء "توحي بأن السلوكات السياسية والتنافسية تتحسن وهو ما ينتظره المواطن الجزائري ممن سيمثله تحت قبة المجلس الشعبي الوطني وسيكونون قدوة للمجتمع مما سيجعلنا نطمئن على القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس الجديد".

وبخصوص المشاركة الشعبية في هذا الاقتراع, قال رئيس السلطة بأن منحى هذه المشاركة في تصاعد ايجابي مما يوحي بانها (المشاركة) ستكون في المستوى الذي سيعطي الشرعية للبرلمان الذي سينبثق عن هذه الانتخابات", لافتا في ذات السياق بأن الارقام ذات الصلة بهذا المجال "يجب التعامل معها بحكمة".

وبعد ان تمنى في سياق تصريحه النجاح لكل المتنافسين والتوفيق للمواطنين في اختيار ممثليهم, حث السيد شرفي على احترام التدابير والاجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا, مشددا من جهة اخرى على ان الصحافيين هم "الحلفاء في بناء الديمقراطية".

وسجل في هذا الاطار بارتياح "الاهتمام المكثف" لمختلف وسائل الاعلام بتغطية التشريعيات وهو ما اعتبره "في حد ذاته عاملا من العوامل التي تدفع الى التفاؤل حتى تكون الانتخابات المنعرج الايجابي الذي كنا ننتظره جميعا حتى نخرج بالجزائر الى بر الامان".