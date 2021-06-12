تشريعيات 2021: نسبة المشاركة بلغت 03.78 % على العاشرة صباحا

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, هذا السبت, أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12جوان 2021 بلغت على الساعة العاشرة صباحا 03.78 بالمائة على المستوى الوطني .

وأوضح شرفي في ندوة صحفية حول النتائج الأولية لمجريات العملية الانتخابية أن عدد الناخبين على الساعة العاشرة بلغ 889.658 ناخب من بين 23.522.322 مسجل في قائمة الانتخابات.

وأشار شرفي أن عدد القوائم المتنافسة للانتخابات هي 2.288 قائمة من بينها 1.080 قائمة حزبية و 1.208 أخرى للمترشحين الأحرار, تقدم من خلالها 22 ألف و500 مترشح (12 ألف و86 مترشح حزبي و 10 آلاف و 464 مترشح حر) .