﻿ تمديد عملية الاقتراع على مستوى جميع مكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني

تم تمديد عملية الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية، الذي يتواصل اليوم السبت، على مستوى جميع مكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني بساعة واحدة (من السابعة الى الثامنة مساء) بهدف تمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن قرار تمديد العملية الانتخابية بساعة إضافية على مستوى جميع مراكز الاقتراع عبر الوطن (من السابعة الى الثامنة مساء) جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق.

وقال شرفي: "اتخذنا قرار تمديد عملية الاقتراع بسبب أحوال الطقس التي ميزها ارتفاع في درجات الحرارة بعدة مناطق من الوطن".

وتم تمديد عملية الاقتراع بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا لما يخوله له القانون.

وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الفقرة 7 من المادة 132 أن الاقتراع "يجري في يوم واحد يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء، كما يخول القانون لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات وبطلب من منسق المندوبية للسلطة، أن يقرر عند الضرورة، تمديد توقيت غلق مكاتب الاقتراع إلى غاية الساعة الثامنة ليلا (20.00) على الأكثر.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على الساعة الرابعة مساء 14،47 بالمائة، بينما قدرت على الساعة الواحدة زوالا ب02ر10 بالمائة و78ر3 بالمائة في حدود العاشرة صباحا، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة، محمد شرفي.