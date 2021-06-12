هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد تخندقات الاحتلال المغربي عل طول الجدار الفاصل

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم السبت، هجمات جديدة و مركزة إستهدفت تخندقات قوات الإحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الفاصل (الذل والعار)، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 213 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وذكر البيان، أنه وحدات الجيش الصحراوي تمكنت يوم امس الجمعة من قصفت مواقع قوات الاحتلال المغربية على مستوى قطاع المحبس حيث استهدفت منطقة سبخة تنوشاد و قصف مركز كال منطقة رووس اودي الظمران قطاع، وكذا منطقة سبخة تنوشاد، الى جانب قصف عنيف طال جحور القوات المغربية بمنطقة امكلي الدشرة قطاع امكالة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية، فقد واصلت عناصر الجيش الصحراوي قصفها واستهدافها لتخندقات قوات الاحتلال في عدد من المواقع شملت منطقة اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس الى جانب قصف عنيف طال تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة فدرة العش قطاع حوزة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الفاصل (الذل والعار).