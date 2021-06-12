غلق مكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني والشروع في عملية فرز الأصوات

أغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية على المستوى الوطني، اليوم السبت في تمام الثامنة مساء وتم الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت في وقت سابق تمديد عملية الاقتراع عبر جميع المكاتب على المستوى الوطني بساعة واحدة (من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء) بسبب أحوال الطقس التي ميزها ارتفاع درجات الحرارة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على الساعة الرابعة مساء،47ر14 بالمائة، بينما قدرت على الساعة الواحدة زوالا ب02ر10 بالمائة و 78ر3 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة، محمد شرفي.