وفاة الشاعر والمترجم العراقي سعدي يوسف عن عمر ناهز الـ87 عاما

توفي صباح الأحد في العاصمة البريطانية لندن الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف عن عمر ناهز الـ87 عاما ,وذلك بعد تدهور حالته الصحية , حسبما أفادت به مصادر إعلامية.

وقد ولد الشاعر والكاتب المترجم العراقي الراحل سعدي يوسف بمدينة البصرة عام 1934, ويعد من أبرز شعراء العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين حيث أكمل دراسته الثانوية في البصرة ليتخرج من دار المعلمين العالية ببغداد عام 1954 "ليسانس شرف في آداب العربية" ,وعمل في التدريس والصحافة الثقافية , وفي عام 1963 ألقي القبض عليه عندما سيطر حزب البعث على الحكم في العراق قبل أن يطلق سراحه ويغادر البلاد.

ونال الشعار الراحل سعدي يوسف جوائز في الشعر منها جائزة سلطان بن على العويس، والتي سحبت منه لاحقا ,الجائزة الإيطالية العالمية ,جائزة كافافى من الجمعية الهلينية, عام 2005 إلى جانب جائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلف أجنبي ,ليحوز عام 2008 على جائزة المتروبولس فى مونتريال بكندا.

ومن دواوين الشاعر الراحل سعدى يوسف القرصان (1952) , أغنيات ليست للآخرين ,النجم والرماد (1960) ,قصائد مرئية (1965) , بعيداذ عن السماء الأولى (1970) .