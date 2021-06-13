الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات 2021 تعرب عن ارتياحها لظروف العملية الانتخابية

أبدت الأحزاب السياسية التي خاضت غمار تشريعيات الـ12 جوان 2021 ارتياحها لظروف عملية الانتخاب التي لم تشهد تسجيل أي تجاوزات تؤثر على السير العام لهذه الاستحقاقات.

هذا وكان هناك توافق سياسي لدى غاليبة الأحزاب حول السير الحسن للتشريعيات وإجماع على أهمية الموعد في استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وفي السياق أكد الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن العملية الانتخابية سارت في ظروف حسنة حيث لم تحدث اي تجاوزات على مستوى مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع المنتشرة عبر الوطن.

واعتبر" أن السير الحسن لهذه الاستحقاقات دليل على مصداقية العملية السياسية وإرادة السلطة في تنظيم انتخابات تستجيب بشكل فعلي لتطلعات الشعب الجزائري".

من جهته يرى رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن حرص السلطات العليا وخاصة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على إنجاح هذا الاستحقاق أضفى على عملية الاقتراع مزيدا من النزاهة والشفافية.

في حين اعتبر رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني أن عرض احصائيات العملية الانتخابية بدقة تعد خطوة ايجابية في المسار الانتخابي للبلاد.

واضاف بالقول:" السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قدمت أرقاما حقيقية تعبر فعلا عن أصوات الشعب وهي خطوة هامة نحو انتقال ديموقرطي حقيقي" .

المصدر:الإذاعة الجزائرية