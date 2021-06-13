وزارة التربية تضبط آخر الترتيبات لاستقبال أزيد من 600 ألف مرشح لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط

ضبطت وزارة التربية الوطنية، عشية إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، آخر الترتيبات لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف، خاصة من حيث مرافقة المترشحين نفسيا وضمان أفضل حماية لهم من الجانب الصحي.

وفي هذا الجانب أكد المفتش المركزي بوزارة التربية بلعور بوعلام في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة التربية وضعت كل الترتيبات اللوجستية لاستقبال أزيد من 600 ألف مترشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، الذي سينطلق هذا الثلاثاء.

وكشف بلعور بوعلام ان "عدد المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات يقدر بـ641187 مترشحا ،في حين بلغ عدد مراكز الامتحانات على المستوى الوطني 2585 مركزا".

وأكد المتحدث ذاته ان طبيعة أسئلة المواد التي سيمتحن فيها التلاميذ ستكون ضمن المقرر الدراسي ولن تخرج عن اطار الدروس التي يتلقونها داخل الأقسام.

جدير بالذكر، ان عدد المترشحين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" لدورة جوان 2021 بلغ 641187 متمدرسا، منهم 292767 من الذكور و332456 من الفتيات، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين سيتقدمون لإجراء الامتحان 15964 مترشحا منهم 11100 ذكور و4864 اناث، يجتازون هذا الامتحان من الـ 15 إلى الـ 17 جوان 2021 لمدة ثلاثة أيام، على مستوى 2585 مركزا عبر كل التراب الوطني، حيث ستغفل أوراق الإجابات على مستوى 18 مركزا للتجميع والاغفال وتوزع بعدها هذه الاجابات على 70 مركزا للتصحيح.

ومن المقرر أن يشرع في عملية تصحيح أوراق الامتحان يوم الـ 22 جوان إلى غاية الـ 3 جويلية 2021.

المصدر:الإذاعة الجزائرية