كورونا: 318 إصابة جديدة و 232 حالة شفاء و 6 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة

13/06/2021 - 16:50

سجلت 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 232 مريضا للشفاء,  حسب ما كشفت عنه اليوم الاحد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان  لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 133.338 حالة من بينها 318  إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 92.852  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.571 حالة.

وحسب نفس المصدر يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية, فيما سجلت 17 ولاية أقل من 10 حالات و 14 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

 

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الجزائر

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