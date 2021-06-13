﻿ جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هذا الأحد هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 214 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم.

واأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات قوات الاحتلال في منطقة أمكلي الدشرة أمكالا و نفذت قصفا عنيفا ضد جنود الاحتلال بمنطقة أم الدكن قطاع البكاري، كما قصف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة لعكد قطاع المحبس و بمنطقة أركيز قطاع الكلتة.

وتتواصل منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 هجومات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، يضيف بيان وزارة الدفاع الصحراوية.