تربص المنتخب المحلي ينطلق بسيدي موسى

شرع المنتخب الوطني لكرة القدم، للاعبين المحليين هذا الاثنين، في تربصه التحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بالعاصمة، والذي يندرج ضمن تحضيراته للكأس العربية للأمم المقررة إقامتها بقطر 2021، في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وانطلق تربص المنتخب المحلي في أجواء مثالية ميزه حضور جميع العناصر حسبما أوضحه الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتحسبا لهذا التربص استدعى مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، 23 لاعبا ينشطون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لخوض أول تربص تحضيري من 13 إلى 17 جوان الجاري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بالعاصمة.

وسيطر على القائمة التي كشفت عنها "الفاف" الاثنين الفارط، لاعبو وفاق سطيف بستة لاعبين، شباب بلوزداد بخمسة لاعبين ونادي بارادو بأربعة لاعبين.

وشهدت القائمة غياب عناصر شبيبة القبائل، بسبب مشاركتهم في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسيتنقل المنتخب الجزائري إلى مدينة وهران غدا الثلاثاء، حيث سيجري أشبال المدرب مجيد بوقرة حصة تدريبية على الساعة السادسة ونصف على أرضية الملعب الجديد لمدينة "الباهية" وهران.

وسيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين منتخب ليبيريا وديا يوم الخميس 17 جوان الجاري على الساعة 20:45، بالملعب الأولمبي الجديد لمدينة وهران بدلا من مواجهة منتحب بوروندي الذي تعذر عليه التنقل إلي الجزائر، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة "الفاف" على موقعها الرسمي.

وكان مقررا أن يواجه فريق "الخضر" المنتخب البوروندي يوم 16 جوان الجاري بملعب وهران، قبل أن يتعذر على هذا الأخير التنقل إلى الجزائر بسبب القيود وتذبذب الرحلات الجوية التي فرضتها جائحة كورونا.

واغتنمت الهيئة الفيدرالية الجزائرية تواجد المنتخب الليبيري الأول في تربص بتونس، للاتفاق مع نظيرتها لتنقل وفد منتخب ليبيريا مباشرة من العاصمة التونسية نحو الجزائر حسب ما أوضحه نفس المصدر.

تجدر الإشارة، أن هذا التربص الأول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج تحضيرات النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم (فيفا-قطر 2021)، المقررة إقامتها في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات مصر و الفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي و ليبيا مع السودان.