كوفيد-19: إنطلاق عملية التلقيح في الوسط المفتوح بولاية ورقلة

انطلقت صباح هذا الاثنين بولايتي ورقلة وتقرت عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا كوفيد(19) في الفضاءات الجوارية على غرار الحملات التي انطلقت في مختلف ولايات الوطن . تطبيقا لبرنامج وزارة الصحة الذي يهدف إلى تعميم عملية التلقيح على المواطنين .لكسر سلسلة العدوى .

واختارت مصالح الصحة بورقلة ساحة الأروقة بوسط المدينة حيث نصبت خيما اعتمدتها كمركز مفتوح للتلقيح . وخصصت كمية معتبرة من لقاح أسترازينيكا لتطعيم المواطنين . حسب مدير الصحة بورقلة طارق بلباي.

وستستمر عملية التلقيح بهذا المركز المفتوح طيلة ستة أيام صباحا ومساءً. ثم تجوب بعد ذلك مختلف أحياء ولاية ورقلة حتى تستنفد كميات اللقاح المخصص لها .

ويقوم بهذه الحملة طاقم طبي متكون من طبيبين مختصين في التلقيح وعدة ممرضين وفق ترتيبات صحية دقيقة.

وعرفت العملية ارتياحا وإقبالا كبيرا من المواطنين للتطعيم بهذا المركز المفتوح في اليوم الأول خاصة من طرف كبار السن .

وإلى جانب حملة التلقيح في الفضاء المفتوح .تتواصل أيضا على مستوى 16 عيادة جوارية بورقلة عملية التلقيح العادية وفق المنصة الرقمية -حسب- شوقي بلباي مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية .

المصدر: عبد الغفار بن هنية /إذاعة الجزائر من ورقلة