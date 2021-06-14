اجراءات صحية صارمة في مراكز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

اعتمدت وزارة التربية الوطنية اجراءات صحية صارمة وفق البروتكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية بمراكز إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية ، فيما دعت جمعيات اولياء التلاميذ، الأولياء الى المساهمة في التوعية بالالتزام في البرتوكول الصحي اثناء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وقد تم اعتماد البروتكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية بمراكز إجراء الامتحانات المدرسية وفق ترتيبات صارمة، تشدد على الزامية التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي واستعمال المطهرات، اضافة الى عزل الحالات المشبوهة في قاعات خاصة، وتفادي استعمال المكيفات الهوائية الا للضرورة القصوى وفق ما أكده رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

ومن جانبه دعا الطيب مسعودي عضو الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، الأولياء الى ضرورة حث ابنائهم على الالتزام باالاجراءات الوقائية، مؤكدا على الدور المحوري لأولياء التلاميذ في التوعية والوقوف الى جانب الممتحنين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية