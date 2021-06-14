حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بورقلة وإسترجاع مبالغ مالية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لورقلة خلال اليومين الأخيرين. من حجز كمية معتبرة من الأدوية، المصنفة كمؤثرات عقلية، ذات منشأ أجنبي المهددة للصحة العمومية و على درجة عالية من الخطورة على مستهلكيها .

و قامت فرقة البحث والتدخل للولاية وعبر عمليتين متفرقتين بحجز هذه الكمية الكبيرة من المؤثرات العقلية إثر معلومات مستقاة وذلك استمرارا في العمليات الشرطية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية ورقلة .

ومكنت العملية الأولى من توقيف شخص على متن حافلة لنقل المسافرين وحجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين تقدر بـ 713 كبسولة عيار 300 غرام .

فيما مكنت العملية الثانية من ضبط كمية معتبرة من نفس المؤثرات تقدر بـ 5100 كبسولة على متن سيارة سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ 45500 دج .

وعقب استكمال هذا التحقيق سيتم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين وتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة .

للإشارة تمكنت هذه الفرقة أيضا الأسبوع الماضي بورقلة من حجز 1077 كبسولة من نوع بريقابالين وأوقفت خلالها شخصين. وحجز كمية أخرى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي تقدر بـ 5100 كبسولة من نفس المؤثر العقلي وأوقفت خلالها شخصا واحدا .

المصدر: عبد الغفار بن هنية /إذاعة الجزائر من ورقلة