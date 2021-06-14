عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الكيان الصهيوني

اقتحم عشرات المستوطنين هذا الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 80 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ومنذ عام 2003 تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب /المغاربة/ وقد طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة بمنع مثل هذه الاقتحامات والاستفزازات لكن مطالبها كانت تقابل بالرفض دائما.

من جهة اخرى, واصلت قوات الاحتلال الصهيوني انس الأحد, استهدافها للمزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية, أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس, وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد القوات المعتدية مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع, وتمنعهم من الوصول إليها .