حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وجرح 1448 خلال أسبوع

لقي 31 شخصا حتفهم و جرح 1448 آخرون في 1206 حادث مروري سجلت بمختلف مناطق الوطن في الفترة من 06 إلى 12 جوان المنصرم, حسب حصيلة أسبوعية أوردتها, الثلاثاء,مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصدر أن" أثقل" حصيلة سجلت بولاية الجلفة بوفاة 04 أشخاص و جرح 29 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 21 حادثا مروريا.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ2198 تدخلا سمحت بإخماد 1753 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت نفس المصالح عبر كافة التراب الوطني بـ294 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين, لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ384 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع, وخصصت لهاتين العمليتين 1463 عون حماية مدنية, بالإضافة إلى 222 سيارة إسعاف 190 شاحنة مضخة.

وخلال نفس الفترة, قامت وحدات الحماية المدنية بـ9499 تدخل في نفس الفترة لتغطية 8248 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.