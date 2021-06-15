الاذاعة الجزائرية تطلق السبت المقبل مبادرة "الغابة تستغيث"

اعلنت المديرية العام للإذاعة الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء أنها ستطلق السبت المقبل مبادرة وطنية, من خلال قناتها الثانية الناطقة باللغة الامازيغية, تحت شعار "الغابة تستغيث" بهدف رفع الوعي بأهمية الغابة والحفاظ عليها وتثمينها.

وستكون الانطلاقة الرسمية لهذه المبادرة ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية, من الحظيرة الوطنية "جرجرة", من خلال تنظيم فضاءات اذاعية مباشرة ومتنوعة, ابتداء من الساعة ال10 صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر, على ان تستمر بداية الصيف من كل سنة, لتشمل مختلف الحضائر الطبيعية والغابات على المستوى الوطني وبمواضيع ذات علاقة بالغابة, حسب ما اوضحه نفس المصادر.

وعن اختيار الحظيرة الوطنية "جرجرة", ارجعت المديرية العامة للاذاعة الجزائرية إلى اهمية هذا الفضاء الغابي باعتباره موقعا مصنفا منذ 1997 من طرف اليونسكو كإطار طبيعي محمي.

كما اوضحت ان "هذه الحظيرة الوطنية الحساسة تتعرض, منذ سنوات الى اوجه عديدة من الاعتداءات, خاصة الحرائق والقطع المكثف للأشجار النادرة وتدمير الحياة البرية, الأمر الذي بات يهدد بجدية كل مظاهر الحياة والتنوع البيولوجي الهش اصلا في المنطقة".

ولهذا, فإن اختيار الموقع لإطلاق هذه المبادرة "الهادفة " -يضيف البيان- "يبدو أكثر من مبرر, خاصة وأن حضيرة جرجرة تبقى من اكثر المحميات الطبيعية جذبا للزوار وهو معطى ايجابي جدا سيسمح باشراك واستهداف اكبر عدد ممكن من الزوار, من خلال هذه المبادرة التحسيسية".

ولضمان نجاح هذه المبادرة, عملت القناة الثانية على اشراك عدد كبير من الهيئات الرسمية ومختلف فعاليات المجتمع الى جانب المواطنين في مختلف الفضاءات الاذاعية المبرمجة, ايمانا منها بأن نجاح مثل هذه المبادرات مرهون بتوسيع دائرة مشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين بقضايا الغابة والبيئة والحياة البرية عموما.

كما تعد هذه المبادرة مناسبة لاكتشاف مختلف المنتوجات الطبيعية للمنطقة ذات النوعية العالية والمتميزة, وكذا حرفها الزراعية وصناعتها التقليدية والتي تشكل "عناصر قوية" من ثقافة وتقاليد المنطقة, يمكن بناء عليها ترقية السياحة الجبلية والغابية, حسب البيان.