سباحة / بطولة فرنسا للنخبة : جواد سيود يحطم الرقم القياسي الوطني في اختصاص 400 متر أربع سباحات

حطم السباح الجزائري, جواد سيود, الرقم القياسي الوطني في اختصاص 400 متر أربع سباحات, بتوقيت قدره 4د 20ثا و 58 جزء, خلال منافسات اليوم الأول لبطولة فرنسا للنخبة, محققا ايضا الحد الأدنى "ب" المؤهل الى الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وبفضل هذه النتيجة, يسجل سيود (21 سنة) حد ادنى "ب" جديد مؤهل الى اولمبياد 2020, بعد اختصاصات 200 متر 4 سباحات, 100 متر و 200 متر فراشة.

للتذكير, كان سيود قد حطم الرقم القياسي الوطني لذات الاختصاص بتاريخ 20 مارس الفارط بتوقيت 4 د 22 ثا و 48جزء.

وسيشارك سباح نادي نيس, خلال المساء في النهائي "أ" لنفس الاختصاص, فيما سيكون مواطنه رمزي شوشار معنيا بالنهائي "ج" للاختصاص ذاته بعدما أنهى التصفيات الصباحية بتوقيت قدره 4د 25 ثا و 18 جزء.

جدير بالذكر أن ثلاثة سباحين جزائريين قد سبق وأن حققوا الحد الأدنى للأولمبياد الى حد الآن ويتعلق الأمر بكل من أسامة سحنون (الحد الأدنى "أ" في 50 متر و 100 متر سباحة حرة), عبد الله عرجون (الحد الأدنى "ب" في 100 متر و 200 متر على الظهر) و آمال مليح (الحد الأدنى "ب" في 50 متر سباحة حرة)