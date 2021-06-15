جواد صيود يفتك البرونز ويحسن رقمه الجزائري في سباق 400 م 4 سباحات

إفتك السباح الجزائري ،جواد صيود ( اولمبيك نيس) الميدالية البرونزية في سباق 400م 4 سباحات ، في بطولة فرنسا، التي تجري بالمركب المائي بمدينة شارت، محسنا بذلك رقمه القياسي الجزائري في الاختصاص، للمرة الثانية هذا الثلاثاء.

وسجل صيود توقيت (4: 19. 02) ليحتل المركز الثالث في هذا السباق، وراء كل من ليون مارشون المتوج بالذهب ( 4: 09. 65 ) وإميليان ماتنات، صاحبة الميدالية الفضية 4: 17. 50) .

وسبق لصيود، تحطيم الرقم القياسي الجزائري في الاختصاص ذاته هذا الصباح، خلال مسابقات المجموعات، مسجلا توقيتا قدره 4: 20. 58 .

وبفضل هذا الانجاز، يسجل صيود (21 سنة) رقم ادنى جديد "ب" المؤهل للألعاب الاولمبية بطوكيو- 2020، بعد ارقام سباقات ، 200م 4 سباحات ، 100م ، 200م فراشة.

للتذكير، حقق ثلاثة سباحين جزائريين الحد الأدنى للمشاركة في أولمبياد-2020 لحد الآن. و يتعلق الأمر بكل من أسامة سحنون (حد أدنى "أ" في 50 و 100 متر سباحة حرة)، وعبد الله عرجون (حد أدنى "ب" في 100 و 200 متر على الظهر) وامال مليح ( حد ادنى ب ، 50م سباحة حرة).