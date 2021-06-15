الجيش الصحراوي يشن هجمات مركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ومركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار) حسبما أفاد به البيان العسكري رقم 216 ، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت الاثنين، تخندقات قوات الاحتلال، مستهدفة جحور قوات الاحتلال المغربي بمنطقة (طارف حميدة) بقطاع الفرسية، ومنطقتي (اودي لثل)، و(اودي الزيات)، بنفس القطاع.

كما استهدفت قوات الجيش الصحراوي بقصف مدمر، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة (روس بنعميرة) بقطاع الكلتة مرتين متتاليتين.

أما هذا الثلاثاء - يضيف ذات البيان - فقد قصفت وحدات جيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في مناطق (اكرارة الفرسيك) و (اودي ام اركبة) و(تنيليك) بقطاع المحبس، ونفذت قصفا عنيفا بمنطقة (فدرة العش) بقطاع حوزة.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)، حسب البيان.