الاحزاب الفائزة بمقاعد البرلمان: نتائج التشريعيات تعكس إرادة الشعب بكل شفافية وحرية

عبرت الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد البرلمان في تشريعيات 2021 عن نيتها الكاملة للمساهمة في التغييرو بناء جزائر جديدة وفق مؤسسة نابعة من إرادة الشعب .

وفي هذا الإطار أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء أن الانتخابات منحت حزب جبهة التحرير الوطني أكثر من ربع مقاعد البرلمان بكل حرية وشفافية واعتبرها مباركة لتجديد وازدهار هذا الحزب ودعا في السياق ذاته كل رؤساء الأحزاب السياسية للتعاون من أجل بناء الجزائر وفق الإصلاح الديمقراطي و الترفع عن كل الحسابات الشخصية الضيقة للذهاب نحو عملية البناء المؤسساتي و العمل لصالح الشعب الجزائري.

من جانبه رحب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني بالنتيجة المتحصل عليها معتبرا أن ما أسفرت عنه الانتخابات التشريعية لبنة كبيرة لبناء الجزائر الجديدة وفق مؤسسة نابعة من إرادة الشعب بعد قطع الطريق على كل المشككين في استمرار وتقدم الجزائر وأردف قائلا : "نحن نسير بخطى ثابتة نحو بناء الجزائر بمؤسساتها الجديدة ودستورها الجديد ونيل ثقة الشعب الجزائري وفي نفس الوقت هي مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتقنا."

أما جبهة المستقبل المتحصلة على 48 مقعدا أكدت هي الأخرى على لسان ممثلها شمس الدين مدور أن الجزائر دخلت عهدا جديدا حقق الحزب من خلاله قفزة نوعية في عدد المقاعد المتحصل عليها مؤكدا في السياق ذاته تمسك الحزب بالمسار الدستوري وببناء مؤسسات قوية .

من جهته اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان أن الحزب حقق قفزة نوعية بعد فوزه ب 40 مقعدا وهو ما اعتبره احتضانا حقيقيا من الشعب الجزائري لحركة دخلت غمار هذا المسار واستطاعت أن تترشح في كل الدوائر الانتخابية .

أما الأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي فقد أرجع تحصل حزبه على ثلاثة مقاعد إلى نسبة المشاركة التي تعكس طبيعة الوعاء الانتخابي مضيفا أن تحديات المستقبل في الانتظار لإنجاح ترشيد مسار الانتقال الديمقراطي. "

المصدر:الإذاعة الجزائرية