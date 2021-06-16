مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي تغير على غزة دون تسجيل خسائر

شنّت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر الأربعاء، سلسلة غارات على موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة.

وقامت المقاتلات بقصف مواقع عدة جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ سيما منها في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس.

كما أغارت المقاتلات على موقع آخَر لكتائب القسام في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

‏‎ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف.

وكان شبان فلسطينيون قد نظموا أمس الثلاثاء تظاهرات قرب الشريط الحدودي بغزة، وأطلقوا بالونات حارقة باتجاه الأراضي المحتلة، ردّاً على مسيرة الاعلام التي نظمها مستوطنين بمدينة القدس المحتلة.