حصيلة نوعية لعمليات متفرقة لوحدات الجيش الشعبي الوطني هذا الاسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي ، خلال الفترة الممتدة من 9 الى 15 جوان الجاري، عدة عمليات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، أكدت التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة في البلاد.

وجاء في الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي اليوم الأربعاء أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدا، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي ،خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 يونيو 2021 عدة عمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

ففي إطار مكافحة الإرهاب ، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

أما في إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, --يضيف البيان--أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 26 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، 12 قنطارا و38,5 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد،"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 7 تجار مخدرات وضبطت 11 قنطار و98 كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات وحجز 40,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و33856 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

في سياق آخر، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، 70 شخصا وضبطت 16 مركبة و60 مولدا كهربائيا و20 مطرقة ضغط, بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بينما تم ضبط 62 قنطار من مادة التبغ و5196 وحدة من الألعاب النارية و1621 وحدة من مختلف المشروبات, خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من بسكرة وسطيف والمسيلة".

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ12266 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وعين قزام".

في سياق آخر، "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ167 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة و وهران ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت وعنابة وسكيكدة، فيما تم توقيف 96 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي وبشار ووهران وإن صالح وإن أمناس".