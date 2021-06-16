جبهة البوليساريو تحيي موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الصحراوية

أعربت جبهة البوليساريو عن شكرها وعرفانها للجزائر, بقيادة رئيسها السيد عبد المجيد تبون, على موقفها الثابت المؤيد للقضية الصحراوية العادلة.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), تقدمت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, باسم الشعب الصحراوي, بـ"الشكر الجزيل و العرفان العميق للجزائر شعبا وحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, على مواقف الشرف والشهامة وعلى التأييد والمؤازرة لقضية الشعب الصحراوي العادلة وعلى المساندة والدعم الدائمين".

وأكدت الجبهة أنها تسجل بكل احترام وتقدير ما حظي به رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام للبوليساريو, إبراهيم غالي , "من كرم وعناية أخوية فائقة خلال كل رحلة العلاج".

وكان الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي قد ثمن خلال استقباله مؤخرا للوزير الأول الصحراوي, بشرايا حمودي بيون, بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش" بعين النعجة بالجزائر العاصمة , "المواقف الواضحة والصريحة للدولة الجزائرية الشقيقة ورئيسها, السيد عبد المجيد تبون, الذي ما فتئ يعبر عنها في كل المناسبات".

للتذكير, فقد كان رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون , قد قام بداية شهر يونيو الجاري, بإجراء زيارة للرئيس الصحراوي, بالمستشفى المركزي للجيش, للاطمئنان على صحته.

وتنقل السيد الرئيس, رفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, إلى المصلحة التي يتواجد بها الرئيس الصحراوي, حيث يستكمل العلاج جراء إصابته (بكوفيد-19).

وكان موقف الجزائر من القضية الصحراوية في صلب العديد من تصريحات رئيس الجمهورية, لا سيما الإعلامية , كان آخرها ما جاء في مقابلة له مع قناة "الجزيرة" القطرية قبل أيام, حيث أكد أن "موقف الجزائر ثابت ولم يتغير من الصحراء الغربية ولا نقبل بالأمر الواقع مهما كانت الظروف".