كورونا:343 إصابة جديدة،231 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 231 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الأربعاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 134.458 حالة من بينها 343 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 93.586 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.598 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 13 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة، و14 ولايات أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، تعد عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.