الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ومركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار) ، حسب البيان رقم 217 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الاربعاء.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أنه خلال يوم أمس الثلاثاء قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في منطقة روس بن اعميرة قطاع الفرسية و منطقة اودي الزيات قطاع الفرسية.

أما اليوم الأربعاء فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بقصف مركز بمنطقة اودي بشراراك قطاع الفرسية حسب ذات البيان.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" يضيف البيان.