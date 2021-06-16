وكلاء المركبات الجديدة: المتعاملون مدعوون لإيداع طلبات الاعتماد ايام الاحد و الثلاثاء بوزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الاربعاء، أن المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مدعوون لإيداع طلبات تسجيلهم للحصول على الاعتماد ايام الاحد و الثلاثاء.

و اوضحت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" انها "تذكر جميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاكتتاب في النظام المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بأنهم مدعوون لإيداع طلبات تسجيلهم على مستوى الامانة التقنية للجنة المكلفة بمعالجة الحصول على الإعتماد".

و اضاف نفس المصدر أنه يتم ايداع الملفات ايام الإستقبال، الاحد و الثلاثاء، على مستوى وزارة الصناعة، الكائن مقرها بـ 2 شارع احمد باي، مبنى الكوليزيه، الابيار- الجزائر العاصمة.