رابطة "ميد تسو":بولخراص يدعو الى تحقيق مشروع التكامل المتوسطي لشبكات الكهرباء

دعا اليوم الاربعاء الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، اعضاء رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط "ميد تسو" إلى مواصلة الجهود من اجل تحقيق مشروع "TEASIMED" الذي يهدف الى ارساء نظام التكامل المتوسطي لشبكات الكهرباء، حسبما افاد به المجمع العمومي.

و في كلمة ألقاها خلال ترأسه لأشغال الدورة العادية لرابطة "ميد تسو" والتي تم عقدها عبر تقنية التحاضر المرئي لتقييم مستوى تقدم الأعمال، دعا السيد شاهر بولخراص الأعضاء المشاركين، "إلى دعم الأمانة العامة للجمعية في مواصلة وتحقيق مشروع TEASIMED الطموح في الوقت المخصص له"، حسب منشور لمجمع سونلغاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

و بصفته الرئيس الحالي لرابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط، شدد السيد بولخراص على الدور "المهم الذي تلعبه "ميد تسو" في تعزيز الحوار و التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة"، وهو ما اعتبره "مفتاح النجاح لجميع المشاريع التنموية للجمعية"، يضيف نفس المصدر.

و بهذه المناسبة، أبدى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز تفاؤله بخصوص الوضع الصحي الذي يمر به العالم، بفضل حملات التطعيم التي قال بأنها ستتيح العودة إلى اللقاءات والاجتماعات العادية.

كما اعتبر أن "الانعكاسات الإيجابية لعمل الرابطة، على المدى الطويل، على السكان والاقتصادات في منطقة البحر الأبيض المتوسط بفضل إمدادات الطاقة النظيفة والآمنة والمستدامة لا تزال تمثل تحديا للجمعية".

و هو ما يستدعي- حسبه-"جعل تعاون أعضاء الجمعية مع أصحاب المصلحة مثل ENTSO-E وCOMELEC أولوية مطلقة في تحقيق أهداف الجمعية".

و فيما يتعلق بالعلاقة مع الكوميلاك (COMELEC)، تطرق السيد بولخراص إلى إطلاق المشروع التجريبي حول التكامل المغاربي الذي يشكل" أولوية أساسية لمشروع TEASIMED".

و في هذا السياق، اقترح بولخراص وضع، على مستوى الأمانة العامة لـMed-TSO، مسودة خارطة طريق و توزيعها على رؤساء كوميلاك التي ستطلب بدورها من مختلف أعضاء فرقة العمل المراجعة والإثراء، وفق لذات المصدر.