الإذاعة الثقافية تمدد حجم بثها بـ 3 ساعات إضافية

تشرع الإذاعة الثقافية الجزائرية في تمديد حجم ساعات بثها بثلاث ساعات إضافية ابتداء من الأحد 20 يونيو المقبل لينطلق البث من منتصف النهار (12:00 سا) بدلا من الثالثة بعد الزوال (15:00 سا)، حسب بيان للإذاعة الجزائرية.

ويأتي هذا التمديد في حجم ساعات البث "تعزيزا لدور الإذاعة الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية" و"لتبقى دائما منبرا إعلاميا للمثقفين الجزائريين"، وهذا بعد "مسار حافل من العطاء والتميز" في مجال الإعلام الثقافي منذ انطلاق بثها في 1 فبراير 1995، يضيف البيان.

كما تعمل الإذاعة الثقافية من خلال تمديد بثها على "خدمة المثقف الجزائري" و"تعزيز مكونات الثقافة والهوية الوطنية بمختلف أبعادها".

و يتزامن هذا التمديد مع انطلاق تنفيذ الشبكة الصيفية لعام 2021 التي تضمنت باقة من البرامج والفقرات الجديدة التي تهدف من خلالها إلى تلبية أذواق مستمعيها والتعريف برموز الإبداع والفن الجزائريين وتسجيل جوانب من ذاكرتهم الحية حول الثقافة الوطنية.