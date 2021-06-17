الكاف تمدد تاريخ إرسال طلبات تسجيل الأندية في المنافسات

مددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بشهر الي غاية نهاية جويلية المقبل ارسال طلبات تسجيل الأندية في المنافسات ما بين الأندية 2021-2022, حسبما أعلنت عنه الهيئة الافريقية.

وحددت الكاف تاريخ 30 جويلية المقبل من أجل إرسال الطلبات للأمين العام عبر نظام ''''CMS التابع للهيئة الافريقية.

وكانت الكونفدرالية قد حددت سابقا تاريخ 30 جوان كآخر أجل لسجيل الأندية المتأهلة للمنافستين (رابطة أبطال افريقيا - كأس الكونفدرالية). قرار وضع الاتحاديات الافريقية في مأزق من بينها الجزائر, أين كانت مجبرة على إجراء 13 جولة قبل الـ 30 من شهر جوان.

وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم, عبد الكريم مدوار, قد صرح يوم الجمعة, بأن لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, قد قبلت بمبدأ تمديد استثنائي لآجال مشاركة الأندية في منافسات ما بين الأندية للموسم 2021-2022.

وبتطبيق التمديد الاستثنائي لآجال تسجيل الأندية, المفروض بسبب التدابير التي فرضتها جائحة "كوفيد-19", ستتمكن مختلف البطولات المحلية فيء القارة السمراء من المواصلة إلى آخر جولة.

ومعلوم أن الرابطة المحترفة الأولى عرفت إجراء 25 جولة.

وفي تصريحات سابقة للصحافة لم يفصل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, عمارة شرف الدين, في مصير البطولة الوطنية, رغم تلميحه لإمكانية توقيفها قبل موعد نهايتها الرسمي. ولكن تمديد الكاف, سيجعل حتما البطولة تواصل مشوارها الي جولاتها.