شيتور للإذاعة : إطلاق مناقصة قريبا لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة ألف ميغاوات

أعلن شمس الدين شيتور وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بأنه سيتم في غضون الأيام القادمة إطلاق مناقصة لانجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة ألف ميغاوات، حيث كشف بالمناسبة عن كون دائرته الوزارية قررت التخلي نهائيا عن المشروع السابق والقاضي بإنجاز عدد من المحطات الشمسية بقوة 4 ألاف ميغاوات.

و قال الوزير شيتور في برنامح " ضيف التحرير " للقناة الثالثة، إن الدراسات التقنية الخاصة بانجاز المشروع قد استكملت و تم أيضا تحديد الولايات التسع المعنية باحتضان هذا المشروع الذي سيتربع على مساحة قدرها عشرة ألاف هكتار.

و بخصوص مسالة التمويل ،أوضح شيتور بأن المفاوضات ما تزال متواصلة مع وزارة المالية حول صيغ و طرق التمويل ، غير أنه لم يستبعد في نفس الوقت أن يتم اللجوء إلى خيار جلب استثمارات خاصة على أن تقوم الدولة بتوفير الكهرباء بأسعار محددة مسبقا و لمدة طويلة المدى.

من جهة أخرى ، كشف وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بأن الوزارة تطمح لاقتصاد استهلاك الطاقة من خلال إطلاق مناقصة لاقتناء 3 ألاف مسخن للماء بواسطة الطاقة الشمسية بهدف خفض معدل استخدام الأفران العاملة بالغاز، مؤكدا بأن "التحدي الأبرز اليوم يتمثل في كسب رهان اقتصاد الطاقة" حيث أوضح بأن المرافق العمومية و الخاصة و الشقق السكنية البالغ عددها 9 ملاين تستهلك مايعادل 18 مليون طن من البترول.

وضمن هذا السياق ، توقع الوزير بأن تصبح الجزائر في غضون 2050 قادرة على إنتاج ما يعادل 50 بالمائة من حاجياتها من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة ، مذكرا في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية سبق له أن وافق على المشروع الخاص بالطاقة الهيدروجينية المستدامة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وأن المفاوضات مع ألمانيا أفضت الى قبولها بمرافقة هذا المشروع .