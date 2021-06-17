الفريق شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيديرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، الفريق السعيد شنقريحة، هذا الخميس، وفدا روسيا يقوده مدير المصلحة الفيديرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، ديميتري شوغاييف، الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في ذات البيان "استقبل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم ، الـ 17 جوان 2021، بمقر رئاسة أركان الجيش الوطني, وفدا روسيا يقوده مدير المصلحة الفيديرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، ديميتري شوغاييف، الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني".

وقد "حضر اللقاء عن الجانب الجزائري --يوضح البيان-- رئيس دائرة المؤن، ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني، وعن الجانب الروسي سفير فيدرالية روسيا بالجزائر, والمدير العام لشركة +روزوبورونإكسبور+ (Rosoboronoexport)، وأعضاء الوفد الروسي".

وحسب ذات البيان فإن "المحادثات بين الطرفين تناولت مختلف جوانب التعاون العسكري والتقني وسبل تطويرها وتنويعها وتعزيزها أكثر، وذلك من خلال منح هذا التعاون مضمونا أوسع في قطاعات الاهتمام المشترك، ما يمكنها من الارتقاء دوما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين".

في ختام اللقاء --يضيف البيان-- "تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع ديميتري شوغاييف على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي".