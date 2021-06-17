المجلس الدستوري يتلقى أزيد من 400 طعن

كشف رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المجلس تلقى أزيد من 400 طعن تم إيداعه من قبل مترشحين شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو.

وأوضح السيد فنيش، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس، أنه سيتم دراسة هذه الطعون والفصل فيها في الآجال المحددة قانونا.

للتذكير، كان المجلس الدستوري قد نظم الثلاثاء الماضي يوما إعلاميا خصص لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها.

ويحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتان 191 و224 منه، وطبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.