﻿ كاس العرب للأمم : لاسات يكشف عن قائمة الـ23 لاعبا للمنتخب الوطني أقل من 20 سنة

اختار مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، محمد لاسات ، 23 لاعبا للمشاركة في كاس العرب للأمم لكرة القدم للفئة ، المقررة من 20 يونيو الى 3 يوليو 2021 بمصر، حسبما اعلنته الاتحادية الجزائرية للعبة اليوم الخميس.

وتم اختيار هؤلاء اللاعبين بعد العديد من التربصات التقييمية ، اسفرت في بادئ الامر عن اختيار مجموعة ، سمحت بعدها للمدرب الوطني بضبط القائمة النهائية للعناصر الجديرة بتمثيل الجزائر في موعد مصر، حسبما أوضحته الهيئة الفديرالية.

وتحسبا لهذه المنافسة العربية، خاضت النخبة الوطنية لأقل من 20 سنة ، ثلاث مقابلات ودية ، انهزمت في الأخيرتين منها ، امام على التوالي، شبيبة القبائل ( 2-1) واتحاد الجزائر ( 3-1)، وفازت في اللقاء الاول ضد نصر حسين داي (2-1).

ويشارك المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الاولى ، رفقة مصر ،النيجر وموريتانيا .ويستهل " الخضر" المنافسة بمواجهة المنتخب الموريتاني يوم 20 جوان.

ويواجه "الخضر" في 23 يونيو المنتخب المصري ، قبل ان يلعبوا امام النيجر ( دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم)، يوم السبت 26 جوان، لحساب الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة.

وفي المباراة الافتتاحية للمنافسة ، التي تجمع 16 فريقا ، مقسما على أربع مجموعات ، يلاقي المنتخب المصري نظيره النيجري في 20 يونيو .وسيتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة الى الدور الثاني للدورة.

وتوج بلقب الطبعة الماضية ، التي جرت بالسعودية، المنتخب السينغالي وعرفت مشاركة 16 بلدا .

قائمة الــــ23 لاعبا جزائريا

حراس المرمى: حمزة بوعلام ، نبيل وناس، اسامة ملالا

مدافعون : عبد الرزاق مهرة، صالح بن دريس ، احمد قايد، ريان دهليس ، فائل احمان، نواح حمداوي، بلال بوكرشاوي ، مهدي توانتي

وسط الميدان : محمد زقاي ، ماسيل اجودي، عصام بوعون، شكال عفيري، عبد الكريم نعماني جبريل اسماعيل.

المهاجمون : يونس ايت عمر ، امين اسماعيل سعيد ، ادم دوغي، سامي ماحور ، عمار محمد ومحمد بلمختار.